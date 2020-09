Perdona Alberto a choferes que lo amarraron; su madre pide justicia

ZACATECAS.- Alberto soñaba con ser chofer de autobús un día; pero su anhelo se vio truncado cuando dos choferes se burlaron de él y lo amarraron.

En tanto que Alberto sostiene que “yo no soy rencoroso, yo ya los perdoné, ya no quiero saber nada”, dijo

Agradeció a todos los zacatecanos su solidaridad y que lo hayan defendido y enviado mensajes de aliento.

A pesar del trago amargo que vivió entonces, dijo que “la verdad, me sentí muy contento por cómo se portó la gente conmigo”.

Dijo que no ha podido encontrar trabajo, pero ha decidido esperar hasta que las cosas se calmen, aunque está dispuesto a trabajar de lo que sea con tal de ganar algunos pesos para comer.

Lavando camiones obtenía 400 pesos, que le servían “para comprarse un taquito”.

La madre de Beto no oculta su enojo en contra de quienes agredieron a su hijo.

Refirió que uno de los tres responsables fue hasta su casa a pedir una disculpa que aceptó.

Sin embargo, enfatizó que el proceso legal que inició en contra de los choferes no será retirado, ya que quiere que paguen lo que le hicieron a su hijo.

No me gustó cómo me lo trataron y me lo privaron de la libertad… para mi mala suerte el video me lo enseñaron en la puerta de la casa… les dije que se habían portado mal con mi hijo”, dijo.