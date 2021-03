Paran labores en clínica del IMSS No. 57 ante la falta de vacuna anticovid

ZACATECAS.- Alrededor de 35 trabajadores administrativos de la clínica del IMSS No. 57 ubicada en Colinas del Padre pararon labores en protesta ya que aún no han sido vacunados con la dosis anti Covid-19.

“Nos consideraron como tercera línea, consideramos que no somos tercera línea. Atendemos pacientes Covid, no Covid, les tomamos la papelería. Hacemos diferentes trámites sin saber si tienen la enfermedad” dijo una de las afectadas que prefirió no proporcionar su nombre.