Denuncian nuevamente irregularidades en elecciones de la UAZ

ZACATECAS.- Rubén del Pozo Mendoza, aspirante a candidato a director de la Unidad Académica de Ciencias de la Tierra (UACT) de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), denunció a la Comisión Electoral Universitaria por supuestas irregularidades como favoritismo y la violación de presunta inocencia hacia su persona.

Aseguró, que el proceso electoral que se avecina en la UAZ está en “entredicho”, debido al conjunto de irregularidades acumuladas por el proceder “imparcial y tendencioso de dicha comisión”.

En este sentido, anunció que fue despojado del derecho fundamental de presunción de inocencia; el derecho humano de votar y ser votado; así como el derecho de tener un trato igual a los demás, ya que se le acusa de “hechos de los cuales no ha sido declarado culpable”.

Del Pozo Mendoza informó que se desempeñó como director de la UACT del 2012 al 2016; después de una auditoria se observó que faltaban ocho computadoras tipo laptop, al ser notificado dos años después, denuncia que solo le dieron cinco días para informar sobre lo acontecido con los aparatos.

Ante esta situación, aseguró que se asesoró de manera legal para defenderse sobre las acusaciones y de los resultados de la auditoria “claramente fabricados”.

“No he sido declarado culpable, aún así la Comisión Electoral me impide el registro a pesar de que no hay sanción por ningún órgano autorizado”, dijo.