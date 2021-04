Norma Esquivel interpone queja por violencia política contra alcalde de Miguel Auza

ZACATECAS.- Norma Ivette Esquivel Sánchez síndico del ayuntamiento de Miguel Auza, acudió a las oficinas de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) para interponer una queja por violencia política de género en contra del alcalde José Alfredo González Perales y sus colaboradores.

“Me han violentado, no me han permitido ejercer mi facultad como síndico, que la ley orgánica muy claramente lo dice en el artículo 84 que mi función como síndico es vigilar los recursos del municipio y eso es lo que hemos hecho y lo hemos hecho de manera consciente, siempre apegados a la ley. Eso les molesta que por primera vez en el municipio de Miguel Auza se hayan interpuesto este tipo de denuncias”.

Lo anterior en referencia a cinco denuncias que en el mes de diciembre presentó ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ) en contra del alcalde.

Fueron por corrupción, falsificación de documentos y amenazas a su persona. Dentro de las denuncias también está una en contra de una exfuncionaria por fraude.

Explicó referente a las amenazas que después de interponer las denuncias una persona que no conoce, “me dijo ya calmase o aténgase a las consecuencias”.

Añadió que de nuevo está siendo amenazada por funcionarios públicos por lo que teme por la seguridad de su familia.

“De manera personal me han intimidado, me han coaccionado, me han amedrentando y han violentado de una manera brutal mis derechos políticos y más que nada como mujer”.

Añadió la síndico municipal “no me van a detener, no me van a callar. No me van a hacer guardar silencio como ya lo hicieron saber cuando me amenazaron”.