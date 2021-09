No se endeudará al estado para hacer el pago de nómina: David Monreal

ZACATECAS.- El poco recurso destinado a Zacatecas dentro del Proyecto de Egresos de la Federación que se discute en la Cámara de Diputados, es consecuencia del mal ejercicio del recurso económico que se destina a la entidad, señalo el gobernador del estado, David Monreal Ávila.

Comentó que quienes conocen del tema de administración pública y ejercicio del gasto saben que las entidades federativas y la república obedecen a una ley de coordinación fiscal. Subrayó que lo que se expresa en ese presupuesto es la falta de crecimiento económico.

“Es la ineficacia de la recaudación, es la ineficacia del gasto, ahora tenemos que revertir parta recuperar. Porque estamos en un círculo vicioso, no hay desarrollo, no hay crecimiento, no hay ingreso, no hay crecimiento y no hay mayor recurso disponible”, dijo el mandatario.