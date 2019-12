¡No saque la basura! No hay camiones recolectores en Guadalupe

GUADALUPE.-Trabajadores del departamento de limpia se retrasaron en su trabajo debido a que las autoridades del ayuntamiento se llevaron los camiones de recolección de basura y hasta el momento se desconocen los motivos.

Todas las rutas de recolección de basura se vieron afectadas debido a este inconveniente, los empleados llegaron hasta su lugar de trabajo, ubicado a unos metros del parque Industrial La Plata y se encontraron la sorpresa de que no había camiones.

Sin respuesta de sus superiores o de alguien de la presidencia los empleados de limpia lo único que les quedó hacer fue esperar indicaciones.

Cabe mencionar que el personal llegó desde las 5 de la mañana ya que su turno originalmente comienza a las 6; sin embargo, no sirvió de nada su puntualidad y disposición de trabajar.

Horas más tarde acudió Leonel López, encargado del departamento, pero no sirvió de nada ya que dijo que él desconocía la situación y que sólo autoridades de la presidencia, sin aclarar cuál o qué persona, tenían las respuesta al respecto.

Hizo un par de llamadas y se fue, sus empleados a cargo permanecieron en el lugar ya que después del retraso les dijeron que iban a ir a recoger los camiones de donde los tenían guardados y así pudieran comenzar su jornada laboral.

Mientras eran peras o manzanas, las calles del pueblo mágico lucieron llenas de basura durante toda la mañana ante las circunstancias.

Se reportó que el departamento de limpia no va a trabajar debido a que no llegaron los camiones, aún seguían en la espera, sin embargo,se llegó a la conclusión de que no se va a laborar.