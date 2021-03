No hay condiciones para el regreso a clases presenciales: Colegio de Médicos

ZACATECAS.- Jesús Fernández Candelas, presidente del Colegio de Médicos en Zacatecas calificó como una estupidez que los diputados quieran que los niños regresen a clases.

Aseguró que no se tiene las condiciones para los infantes tomen clases presenciales y que no vale la pena exponer la vida de un niño y tampoco la de un maestro por una ocurrencia.

“Que no vengan con ocurrencias … mientras no estemos en verde no se debe regresar a las aulas”, declaró.