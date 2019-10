Niega obispo haber amedrentado a la madre de la diputada Alma Gloria Dávila

Niega Sigifredo Noriega Barceló, obispo de la diócesis de Zacatecas de la Iglesia Católica, haber amedrentado contra la madre de la diputada Alma Gloria Dávila; aseguró que nunca ha tenido cercanía con sus familiares.

Esto, luego de que la diputada denunciara ante la 63 Legislatura que tanto el obispo como otro sacerdote, violentaron psicológicamente a su madre de 81 años, a través de una llamada telefónica.

La diputada aseguró que el hostigamiento se debe a que está en la lucha de los derechos por las mujeres, así como por la despenalización del aborto.

“Le habían llamado para decirle que lo que yo estaba haciendo los iba a condenar a toda la familia y por generación tras generación iba a caer la maldición, esta es violencia psicológica”, compartió la diputada el pasado 1 de octubre.

Por su parte, Noriega Barceló, aseveró que era una falsedad ya que nunca ha hecho llamadas de ese tipo y mucho menos a su mamá, aseguró que solo son mentiras, mismas que no ayudan a la sociedad.

“Lo que buscamos es precisamente la reconciliación y el respeto a las personas y a las ideas de las personas”, dijo el obispo.

Compartió que nunca ha pensado en dañar a alguien y mucho menos hostigar, amenazas ni amedrentar ya que, él cree en el respeto.

Informó que nunca ha tenido acercamiento especial ni con la diputada, su madre o algún otro familiar solo el acercamiento que tiene con la gente en las misas dominicales o en las visitas pastorales; sin embargo dijo no distinguir a estas personas.

Además, Noriega Barceló aseveró que no actuará de manera legal, “Sé que el hostigamiento está tipificado como delito, quien acusa tiene que presentar la denuncia, yo no haré nada”, dijo.

Mencionó que las mentiras no son una manera de realizar bien las cosas, como lo estaba haciendo la diputada, a quien invitó a tomar en serio el trabajo.

“Invito a todos los actores públicos y a la diputada Alma Gloria a tomar en serio las tareas que tienen como servidores públicos y yo, como representante dela iglesia”.

Finalmente dijo que seguirá trabajando en todas las causas de promoción humana de cualquier tipo que busquen o reconstruyan el tejido social.