Necesario replantear estrategia de vacunación: Tello Cristerna

ZACATECAS.- Es necesario replantear la estrategia de vacuna anticovid para Zacatecas, debido a que la entidad vive una realidad distinta que a la del resto del país, afirmó el gobernador del estado, Alejandro Tello Cristerna.

Lo anterior debido a que el 72% de los contagios permanecen en las zonas de Zacatecas, Guadalupe, Fresnillo, Sombrerete y Jerez.

Aseguró que debido a ello, el aplicar vacunas en los lugares más alejados de la zona conurbada no es buena opción.

El funcionario señaló que se pueden salvar más vidas si se da otro enfoque; es decir, no afirma que no se deben atender estas zonas, sino que no son de prioridad.

“Nosotros tenemos nuestras jurisdicciones muy bien identificadas, las personas que están a larga distancia, poblaciones muy pequeñas que se llevarán muchos días en cubrirlas y aquí la mortandad está presente”, mencionó.

Está estrategia la externó a la Federación a fin de no ser omiso, y dijo que espera se tomen en consideración las visiones de quienes viven y conocen a la población zacatecana.

Argumentó que se debe dar la confianza al sector salud, quienes por décadas han realizado campañas de vacunación y conocen ya las estrategias.

Asimismo, Tello Cristerna informó que no llegaron las dosis esperadas, sino que fueron más en un primer lote, con un total de 9 mil 750 vacunas.

Hasta ahora se aplicaron 7 mil 287 dosis, es decir que se tiene un avance del 75.3%; lo que equivale al 0.46% de la población vacunada en el estado.

Es decir, que aún queda 1 millón 574 mil 288 de personas por recibir la vacuna contra el Covid-19.

Además, el mandatario estatal destacó que, a su consideración, la aplicación va muy lenta, por lo que externó su intención de hacer modificaciones.

Además comparó qué hay otros países en los que las estrategias de vacuna son más eficientes y en el país se deberían de considerar, porque ahí se tiene más alcance de protección ante el letal virus.

En desacuerdo

Otro de los puntos en los que destacó estar en contra es en el número de personas que están presentes en las brigadas de vacunación, situación que también externó ante la Conago.

“En nuestro país se requieren 12 personas para vacunar a una persona, no me da y lo digo con todo respeto”, afirmó.

Se trata de un promotor de Bienestar Sembrando Vida, un representante de La Escuela es Nuestra, dos elementos de Servidores de la Nación, de quienes resaltó no conoce su labor ahí, así como dos voluntarios, situación que pidió se justifique.

Además, están presentes dos enfermeros, un médico y cuatro elementos de la Sedena, Semar y GN, lo que sí aplaude.

Ante la Conago también expresó que la estrategia generó que se dieran detalles en la aplicación, como fue el caso de la delegación estatal del ISSSTE.

“No se trata de un capricho, ni se trata de llevar la contra, mi gobierno hará todo para apoyar la campaña; podemos ser más eficaces y nos da cierta frustración que no lo podamos hacer de tal manera”, puntualizó.

Menos vacunas para México

Por otro lado, Gilberto Breña Cantú, titular de la Secretaría de Salud retomó el anuncio del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador sobre la reducción de la mitad de las vacunas que Pfizer entregaría al país.

“El hecho es que no se pueden tener determinaciones estatales para definir dónde se va a vacunar”, dijo Breña Cantú, por lo que seguirán los planes que la Federación indique.

Explicó que el domingo se vacunó a 431 trabajadores del sector en el campo militar de Zacatecas y actualmente se aplicarán 300 dosis más en el ISSSTE de Fresnillo.

Sobre la aplicación para el personal administrativo del sector salud, señaló que aún no se ha aprobado, aunque ellos insisten porque son elementos que se mantienen en riesgo y deben de ser prioritarios.

“Seguimos presionando de alguna manera para que en el estado se haga de una manera más ágil y llegue a toda la población”, señaló.

Si se vacuna a la población de adultos mayores, se reduciría hasta un 80% los índices de mortandad en el estado ya que es donde se concentran los fallecidos por Covid-19.

Sobre el plan de vacunación, así como detalles para los adultos mayores, las autoridades señalaron que hasta ahora no se conoce la forma de actuar.

Es necesario mencionar que hasta entonces no se detectaron reacciones de gravedad ante la aplicación de la vacuna.