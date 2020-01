Municipios adeudan al IMSS 950 mdp

ZACATECAS.- Del 100% de los adeudos al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a nivel nacional, el 25% corresponde a municipios de Zacatecas, por lo que la Delegación no llegó al primer puesto en cuanto a desempeño, informó su titular Manuel Cavazos Melo.

Precisó que 56 municipios del estado adeudan 950 millones de pesos al IMSS; sin embargo, Guadalupe es el más endeudado, ya que el monto asciende a los 140 millones de pesos.

A pesar de que los presidentes municipales reconocen los adeudos, muy pocos han mostrado la intención de solventarlos, dijo Cavazos Melo, por lo que las oficinas centrales del IMSS solicitaron el embargo de participaciones federales a los

ayuntamientos y algunas instituciones de educación, tal y como se dio con el Colegio de Bachilleres de Zacatecas (Cobaez).

Cavazos Melo informó que de los municipios, Zacatecas es el único que se encuentra al corriente con los pagos, a diferencia de Guadalupe donde los alcaldes han omitido la liquidación de la deuda durante varios años.

El funcionario reconoció que, aunque el actual presidente municipal Julio Cesar Chávez Padilla ofreció dar un terreno de 20 hectáreas para disminuir la deuda, el Consejo Técnico del IMSS no permite aceptar este tipo de pagos.

“Es un tema gravísimo, no nos debemos sentir orgullosos. Los alcaldes que no pagan deberían ser juzgados y mandados hablar por los legisladores para que expliquen por qué no se ha pagado la deuda”, dijo el delegado del IMSS.