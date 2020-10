Mueren 13 trabajadores de Gobierno del Estado por Covid-19

ZACATECAS.- Por Covid-19, han muerto 13 trabajadores del gobierno estatal y otros 206 resultaron contagiados, informó Víctor Rentería López, titular de la Secretaría de Administración.

Aseguró que las medidas instaladas en el perímetro de Ciudad Administrativa funcionaron de manera correcta.

Aquellos que no acaten las medidas de sanidad y sana distancia, que no estén trabajando desde casa tal y como se les ha pedido, o no contesten su teléfono, son sancionados con una acta administrativa o el despido.

Lucha contra el coronavirus

Rentería López informó que Gobierno del Estado gastó 7 millones de pesos en la compra de insumos para combatir el virus y en servicios sanitarios.

Detalló que tienen un listado de más de 70 empresas dedicadas a la venta de cubrebocas, tapetes sanitizantes, gel alcoholado, entre otros materiales, a las que se les pagan de 50 a 120 mil pesos.

Durante su comparecencia ante los diputados de la Comisión de Vigilancia de la 63 Legislatura, con motivo de la glosa del Cuarto Informe del gobernador, Alejandro Tello Cristerna, aseguró que trabajarán de manera responsable en este último año de administración.

Cuestionamientos

Ante la insistencia de las diputadas Karla Valdez Espinoza del PRI y Alma Dávila Luévano de Morena, sobre si se está pagando o no a los integrantes de la orquesta y coro, el funcionario descartó que la intención sea desaparecerá ambas agrupaciones.

Explicó que se les ha pedido una evidencia de video a quienes tocan un instrumento, porque ellos son los únicos que deben recibir el apoyo económico de una beca.

Y detalló que todo deberá estar debidamente reglamentado en cuanto a viáticos, el ingreso de los músicos, tanto a la banda como a la orquesta y coro, así como a las presentaciones que deben acudir.

Raúl Ulloa Guzmán de Morena también interrogó a Rentería López sobre los gastos por el arrendamiento de inmuebles y las licitaciones e inconformidades presentadas en este 2020.

El titular de la SAD respondió que pagan 20 millones de pesos por el arrendamiento de diferentes edificios entre bodegas y aquellos que albergan a las comisiones de Búsqueda de Personas Desaparecidas y de Atención a Víctimas del Delito.

Expuso que se han realizado más de 100 licitaciones en este año y sólo se han presentado cuatro inconformidades, de las cuales se hace cargo la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Armando Perales Gándara, también de Morena, pidió que se le informara sobre la subasta de vehículos y el parque que tiene a su disposición Gobierno del Estado.

Le respondió que el inventario es de 2 mil autos y camionetas; también están a la espera de subastar 199 vehículos con el apoyo del Instituto para Devolver al Pueblo lo robado.

Los legisladores cuestionaron cuánto se gasta en nómina de manera anual, así como el número de trabajadores que accedió al programa de Retiro Voluntario y las nuevas basificaciones.

El funcionario estatal detalló que se destinan 3 mil millones de pesos para pagar el sueldo de 2 mil 462 servidores públicos y 800 personas han decidido salir de Gobierno del Estado.

Mismas que han dejado de dar su aportación al Issstezac, motivo por el que se necesita basificar a nuevos empleados.

Negó que existan aviadores.