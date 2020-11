Morena no impulsará a David Monreal: Fernando Arteaga

ZACATECAS.- Fernando Arteaga, dirigente de Morena, desmintió que David Monreal sea el candidato oficial del partido a la gubernatura.

“Solo hay aspirantes y son José Narro Céspedes, senador con licencia; Ulises Mejía Haro, alcalde capitalino y José Luis Medina Lizalde” aclaró. “No es bueno levantarse tarde, pero tampoco es muy sano madrugar… el enemigo lo va a llevar a los tribunales otra vez”, declaró.

Además, refirió que “Morena no va a impulsar a Monreal Ávila para que sea su candidato a gobernador”.

Informó que aquellos que quieran contender como candidatos lo harán con las reglas del partido político, porque nadie le va a imponer a Morena.

Sin alianza

Luego de que se especulara de una posible coalición con los partidos Verde Ecologista de México y Nueva Alianza; el dirigente de Morena declaró que no harán convenio con aquellos que han golpeado al pueblo y al magisterio.

“Me voy a oponer a la alianza”, dijo.

Adelantó que será este domingo cuando las reglas de una coalición se hagan públicas en el Consejo Estatal.

Arteaga Gaytán expuso que en Morena no mienten y tampoco traicionan.

Figurines

Sobre la salida del diputado Héctor Menchaca quien se ha incorporado al partido Nueva Alianza, lamentó que se hayan colado muchos figurines por el argumento de llevar al partido en el corazón, para después cambiarse la camiseta.

Calificó el acto como una traición al pueblo.