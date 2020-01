México está preparado para una emergencia epidemiológica: López Gatell

CIUDAD DE MÉXICO.- Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, resaltó que de acuerdo con la información disponible hasta el momento, no hay evidencia que sugiera que el comportamiento epidémico del coronavirus “tiene las características que podrían visualizarse en una enfermedad de alto impacto”.

En conferencia de Prensa, López-Gatell informó que en México, al momento, no existe ningún caso confirmado de la nueva cepa de coronavirus 2019-CNoV, por lo cual no existen razones para hablar que el país viva una situación grave de salud, no obstante el país está preparado para una emergencia epidemiológica.

Destacó que la confirmación o no del único “caso sospechoso” que se encuentra en Tamaulipas, se dará a conocer en el transcurso de las próximas horas o a más tardar mañana.

Resaltó que las únicas dos personas que estuvieron en contacto con el Profesor del IPN que se considera “caso sospechoso” están monitoreadas, no han presentado síntomas y serán vigiladas los próximos 14 días, ciclo que tarde en manifestarse el coronavirus.

Por lo anterior, López Gatell comentó que no existe razón para detener el comercio con China, o para cerrar nuestras fronteras, aun cuando se están realizando revisiones preventivas en el aeropuerto en el momento que viajeros procedentes de China llegan a México.