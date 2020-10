Mario Delgado pide unidad para Morena

ZACATECAS.- Mario Delgado Carrillo, candidato a la dirigencia nacional por Morena, hizo un llamado a la unidad y a que exista el respeto al interior del partido.

Aseguró que el Movimiento de Regeneración Nacional es el único partido político donde la gente decide quién será su dirigente, ello ante la encuesta que decidirá al próximo líder y cuyo proceso de elección es a través de la opinión de la ciudadanía y que inició el pasado viernes.

En presencia de regidores de Guadalupe y Zacatecas, diputados federales y locales, así como de senadores, pidió a sus contrincantes dejar atrás en odio y la calumnia, ya que la tarea es consolidar a la Cuarta Transformación.

Delgado Carrillo, envía un mensaje a sus contrincantes diciéndoles que no deben tener ningún sentimiento negativo ni de rencor hacia quienes lo apoyan.

Durante más de 20 minutos, que formaron parte de su discurso en el teatro Calderón, el político insistió en que debe haber respeto, compañerismo y fraternidad, porque Morena es una fraternidad.

Como parte de sus propuestas hizo mención a qué partido político será de las mujeres a quienes les garantizo la mitad de las candidaturas.

Además, aseguró que la mitad de las prerrogativas de Morena será destinado a la compra de vacunas para la cura del Covid-19.

“voy a hacer un dirigente incluyente y parcial… voy a hacer un factor de unidad y voy a cumplir con los principios de no mentir, no robar y no traicionan”, añadió.