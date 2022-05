Marchan madres con hijos desaparecidos; exigen atención de las autoridades

“Por favor, regrésenos a nuestros hijos, ya no podemos más, esta incertidumbre nos está matando, nos está acabando lentamente”; fueron las palabras de una madre en búsqueda de su hijo desaparecido y con las que coincidieron muchas madres que salieron a las calles en la Décima Primera Marcha por la Dignidad Nacional.

Para estas madres, el 10 de mayo ha dejado de ser un día de festejo y se convirtió en un día de lucha, de ir a las calles a marchar con las fotografías y cédulas de búsqueda de sus hijas e hijos desaparecidos; “para que se vean y así, quizá, lleguen a más gente que nos pueda ayudar a dar con ellos” dijo una madre.

Motivo por el que se reunieron en el Jardín de la Madre del Centro Histórico y marcharon hasta Plaza de Armas; donde algunas madres contaron sus testimonios, otras hicieron exigencias y se leyó un comunicado conjunto; exigiendo que el Estado, en sus tres poderes, realicen las acciones que les corresponden.

También añadieron las exigencias de un plan de trabajo integral para el mecanismo de búsqueda de personas desaparecidas; diagnósticos pertinentes y la participación de familiares en diseños e implementación de las políticas en materia de desaparición.

En los servicios forenses pidieron que eviten las demoras y entreguen resultados en tiempo, así mismo que al mecanismo de búsqueda se le doten de los recursos necesarios para su labor.

A lo largo y ancho de la Plaza de Armas fueron colocados un sinfín de lonas las cuales tenían impresa la silueta de un cuerpo humano; al que le añadieron el nombre de la hija o hijo desaparecido, en representación de los más de 100 mil desaparecidos en México y los 2 mil 757 en Zacatecas.

Algunas madres dieron testimonio de sus desaparecidos, como fue el caso de Armando Quiñonez Mendoza, quien salió a trabajar en Fresnillo y desde entonces ya no se supo nada de él, de esto ya hace 6 años.

Su madre, entre lágrimas y voz entrecortada, señaló, “por qué nos matan tan lentamente, por qué no nos matan de una vez a todas y nos quitan este sufrimiento que tenemos por nuestros hijos, mi hijo ya van a ser 6 años que no lo he vuelto a ver; se salió a trabajar como cualquier muchacho y me lo quitaron y ya no sé nada de él, si alguien lo ve, dígale que lo quiero mucho, que lo amo, que es un pedazo de mi corazón”.