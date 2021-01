Llegarán más de 16 mil vacunas a Zacatecas; el gobernador ya anunció la fecha

ZACATECAS.- En todo enero, el estado recibirá un total de 16 mil 700 vacunas contra el Covid-19, las cuales serán aplicadas al personal médico laborando en la primera línea de batalla con pacientes infectados.

El gobernador Alejandro Tello Cristerna informó que a partir del 12 de enero llegarán las primeras 4 mil 875 dosis a la entidad.

Mientras que la siguiente semana arribará al estado la misma cantidad de vacunas y en la última semana de enero llegarán 6 mil 700 dosis más.

Ante ello, el mandatario estatal explicó que en Zacatecas hay cerca de 15 mil 500 trabajadores de salud que tienen contacto activo con los pacientes de coronavirus.

Todos ellos pertenecen a diferentes instituciones de salud como la Secretaría de Salud de Zacatecas (SSZ), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste).

Así como la Cruz Roja, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) e incluso los empleados de hospitales privados.

De esta manera, Tello Cristerna garantizó que todas las dosis serán distribuidas y aplicadas a ellos sin ningún tipo de influyentisimo.

La primera etapa de vacunación en el estado comenzará con el personal médico.

En febrero continuará la segunda etapa, la cual contempla a adultos mayores de 60 años y personas con comorbilidades, como diabetes e hipertensión arterial.

La tercer etapa está contemplada de abril a mayo, aquí la vacunación será para personas con edades de 50 a 59 años.

Mientras que la cuarta etapa está programada en mayo y junio con personas de entre 40 y 49 años.

El gobernador recalcó que a partir de junio del presente año y hasta marzo del 2022 se vacunará a la población de 16 a 39 años; la dosis no está recomendada para menores de esta edad, aclaró.

Al igual que a nivel nacional, las vacunas serán aplicadas por la Sedena, en coordinación con instituciones de salud.

En cuanto a la distribución, el mandatario estatal reconoció que aún no esta definido un protocolo, ya que la Sedena será la encargada de establecer la logística.

No obstante, mañana viernes se reunirán representantes de las instituciones de salud para afinar detalles.

Por su parte, se comprometió en brindar los espacios, el personal y la movilidad necesaria para aplicar las vacunas.

Además, comentó que en una reunión virtual entre gobernadores, el secretario de Salud Federal, Jorge Alcocer, y la secretaria de Gobierno Federal, Olga Sánchez Cordero, se anunció que a México llegarán 34 millones de vacunas Pfizer, las cuales requieren temperaturas de ultracongelación.

Posteriormente se recibirán 77.4 millones de Astra Zeneca; 35 millones de la china CanSino; así como 51.5 millones de vacunas que forman parte de la iniciativa Covax.

Respecto al tema del proceso electoral que se viene en el estado, el mandatario aseguró que él está enfocado en el combate a la pandemia del coronavirus, así como en cerrar de manera “pulcra y ordenada” su administración.

En cuanto al tema político, aseveró que “correrá por otro lado” y será respetuoso de quienes compitan en el proceso.

“No me involucraré ni meteré la mano, no me trataré de pasar de listo o de inducir cosas, cada quien a lo suyo”, puntualizó.