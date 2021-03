Las encuestas que dan como ganadores a candidatos no aseguran el triunfo

ZACATECAS.- Las encuestas en las que se posiciona como posibles ganadores de la contienda electoral a los candidatos de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), no aseguran el triunfo; comentó Jesús Zambrano Grijalva, dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Lo anterior, dicho en relación a las encuestas que posicionan en segundo lugar, por debajo de David Monreal Ávila, candidato de Morena, a Claudia Anaya Mota, candidata a la gubernatura del estado por la coalición Va por Zacatecas, integrada por el PRD, Partido Acción Nacional (PAN) y Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Además, puso como ejemplo la elección del año anterior en Coahuila, donde se renovó la legislatura, y la de Hidalgo, con la elección de ayuntamientos; en ambos estados Morena arrasaba en las encuestas y no ganaron mucho.

“Morena arrasaba y no ganó más que seis municipios en el estado de Hidalgo, de 81 que estaban en disputa; el PRD ganó 10 y nos daban por muertos” mientras que en Coahuila Morena “iban a ganar por más de 10 puntos y no sacaron más de 20 puntos porcentuales, no ganaron ni un solo distrito” explicó.