Lanzan campaña para cuidado del Ecoparque

ZACATECAS.- La Secretaría del Agua y Medio Ambiente (SAMA) lanzó una campaña para fomentar el cuidado y mantenimiento del Ecoparque Centenario.

Esaú Constantino Ruiz, procurador del Medio Ambiente, informó que el proyecto consiste en que asociaciones o empresas adopten una hectárea del Ecoparque, a la cual le deberán dar mantenimiento constante.

El funcionario informó que hasta el momento se han firmado 10 convenios de colaboración entre hoteles, asociaciones civiles y empresas.

Por el momento, con estos convenios se han encargado de plantar árboles brindados por la SAMA.

La adopción de la hectárea es gratuita, pero se deberá invertir recurso para el cuidado de esta Área Natural Protegida.

Por su parte, Gobierno del Estado entregará un galardón de buenas prácticas ambientales a la empresa o asociación que realice la adopción.

Constantino Ruiz recordó que el Ecoparque Centenario es un Área Natural Protegida, por lo que no debe ser afectada por la mano del hombre.

Por ello, se deben respetar las instalaciones, evitar tirar basura y recoger los desechos de las mascotas.

No puede haber cambio por mano del hombre, no deben llevar bebidas embriagantes, no es como el parque Arroyo de la Plata donde se hacen convivios y hasta carnes asadas; este espacio se debe cuidar”, dijo.