La Navidad no está cancelada: Sigifredo Noriega

ZACATECAS.- Sigifredo Noriega Barceló, obispo de la diócesis de Zacatecas, en celebración eucarística del domingo III de Adviento declaró que “La Navidad no está cancelada, y vamos a celebrarla de otra manera”.

“El Señor está cerca, está tan cerca como tu quieres que esté, el motivo de nuestra alegría es él, no son nuestras cosas, no son nuestros planes, no son nuestros logros; la alegría que se fundamenta en el Señor es para siempre”, declaró.