“La corrupción se descubre a través de acceder a la información pública”: Julieta del Río

Julieta del Río Venegas, Comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), afirmó que el acceso a la información representa una herramienta vital para que la sociedad conozca acciones y actuaciones de los servidores públicos.

Agregó que las herramientas que ha desarrollado y administra el INAI, como la Plataforma Nacional de Transparencia, sirven de insumo fundamental para que, por ejemplo, el periodismo de investigación revele presuntas irregularidades y actos de corrupción.

“El 9 de diciembre es el Día Internacional contra la Corrupción. Esta fecha está destinada para sensibilizar al mundo entero que la corrupción no es un problema menor en las sociedades actuales; por el contrario, contribuye a la desigualdad, a la pobreza y deslegitima las instituciones democráticas.

Como siempre lo he expresado, la corrupción no solo tiene que ver con pesos y centavos, también con actuaciones deshonestas como no asistir a tu responsabilidad, o tener un cargo sin el perfil y la preparación, eso también es corrupción”, declaró.