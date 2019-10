La actitud es la clave del éxito: Oswaldo Sánchez

ZACATECAS.-El exfutbolista mexicano, Oswaldo Javier Sánchez, compartió su testimonio de perseverancia y actitud de compromiso ante la vida, en el Simposium de Seguridad, Actitudes y Comportamientos, organizado por la empresa Minera Peñoles.

De una vida marginada y rodeado de violencia, Oswaldo Sánchez, compartió el complicado panorama que tuvo durante su infancia, desde el no tener servicios públicos básicos como la engería eléctrica hasta vivir rodeado de inseguridad.

Mencionó que desde niño fue amante del futbol y siempre soñó con ser un futbolista profesional, reconocido por todo el mudo y sobre todo, hacer la diferencia en su círculo social y así mostrar que queriendo todo es posible.

Compartió que les platicaba a sus amigos su sueño de ser futbolista y le respondían que eso no era para ellos, eran cosas para gente de otra clase social.

“Nadie puede limitarnos a lo que podemos soñar, me fui desarrollando y jugando las cascaritas por un refresco o un trofeo que elaborábamos de madera y fue en la secundaria que me invitaron a probarme en un equipo de Guadalajara”, recordó el exarquero de la Selección Mexicana de futbol en el Mundial de Alemania 2006.

Oswaldo Sánchez narró que ni sus papás creyeron en el sueño que tenía desde niño, se enfrentó a múltiples pruebas, e incluso algunas humillaciones por parte de sus compañeros ya que sus prendas y sus tachones fueron regalados y ya eran usados.

“Querían cansarme, me intentaron humillar, pero mi actitud no me dejó que me diera por vencido, yo tenía un sueño, me aferré a él y continué”, compartió y explicó a los más de 500 asistentes que “así es la vida”.

“Todo depende de cómo lo tomemos nosotros, de la actitud con que enfrentamos las coas o lo tomamos como una prueba buena o nos va a dar para abajo”.

Explicó que tuvo varias pruebas incluso de salud pero fueron más grandes sus ganas de salir adelante, de no caer en un mundo de delincuencia, drogas o simplemente no sería tan feliz como ahora.

Concluyó invitando a todos los asistentes a no darse por vencidos, a abrirse a las posibilidades y confiar en ellos, pues vale la pena todo el esfuerzo que han hecho para llegar a donde están, el día de mañana valdrá la pena y la vida se los compensará.

La familia Peñoles se emocionó con la visita del exfutbolista y aprovecharon para tomar algunas fotografías o videos, compartieron para Imagen la alegría de formar parte de la empresa minera.