Juan Gaytán lleva 7 años como sepulturero

ZACATECAS.- Juan Carlos Gaytán Medellín, sepulturero desde hace 7 años en el panteón La Purísima y panteón de Herrera, es padre de una niña y dos niños y trabaja cada día para sostener a su familia.

Trabajaba anteriormente en el rastro, comentó que después de una solicitud, se cambió a los cementerios.

“Me hablaron de aquí, me dijeron que si me animaba a venir, y de allá pa’ca me vine a trabajar aquí, y empecé aquí de peón y ya ahorita gracias a Dios tengo ya la base.”, comentó.