Irresponsable, modificación a la Ley de Disciplina Financiera: Claudia Anaya

ZACATECAS.- La Cámara de Diputados comenzó con la modificación de Iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación (ILIF),

Además, analiza una modificación a la Ley de Disciplina Financiera para estados y municipios que, de aprobarse, les permitiría endeudarse con bancos para obtener recursos.

De acuerdo con la modificación, las entidades federativas podrán redirigir los recursos presupuestados en materia de desastres naturales para la atención de contingencias sanitarias.

Lo que otorga “claridad y certeza jurídica en el ejercicio de las transferencias federales etiquetadas”.

Al respecto, la senadora priísta, Claudia Anaya Mota, informó que la Ley de Disciplina Financiera fue creada en 2010 para evitar el sobrendeudamiento con estados y municipios.

Explicó que Zacatecas ha sido calificado de manera positiva por no endeudarse; a diferencia de otros municipios como Guadalupe, que adeuda recursos ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y con proveedores.

“Esto da posibilidad a un manejo irresponsable de las finanzas públicas de los municipios; si un alcalde contrata deuda es inevitable que se la herede al siguiente y así sucesivamente”, dijo la senadora.

Fideicomisos

La Comisión de Hacienda del Senado aprobó este lunes el dictamen para eliminar 109 fideicomisos.

La sesión se realizó sin la asistencia de legisladores de la oposición a Morena y sus aliados, ya que solo estuvieron senadores de Morena y Partido Encuentro Social (PES).

Ante esta sesión alterna, la senadora Claudia Anaya aseguró que no se respetó el reglamento ya que no avisaron en tiempo y forma sobre la sede de la sesión y no enviaron el dictamen con antelación.

Por lo que senadores del PRI, PRD, PAN y Movimiento Ciudadano acordaron no acudir.

La senadora explicó que será en el pleno del Senado donde se “podría revertir la extinción de algunos fideicomisos”.

Cabe señalar que las instalaciones del Senado de la República se encuentran tomadas por personas que se verán afectadas con la eliminación de dichos fideicomisos; entre ellos se encuentran los beneficiados en la búsqueda de personas.