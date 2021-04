Inicia el registro de docentes y administrativos para vacuna anticovid

ZACATECAS.- Alejandro Tello Cristerna, gobernador del estado informó que ya comenzó el registro del personal del sector educativo, por lo que, aproximadamente 42 mil personas, entre docentes y administrativos, estarán vacunados para finales de mayo.

Cabe señalar que el personal educativo tendrá hasta el miércoles para inscribirse en la página de Internet: http://personal-educación.seduzac.gob.mx/ y poder acceder a la vacuna.

El mandatario estatal informó que hasta el momento, solamente el 6.09% de la población en Zacatecas está vacunada. En este contexto, pidió paciencia a los zacatecanos y aseguró que “la vacuna llegará a todos”.

Explicó que se han aplicado 111 mil 313 dosis al personal médico y adultos mayores de 37 municipios, y vacunas de una sola dosis a los 19 restantes.

Tello Cristerna pidió a la población “no bajar la guardia”, mientras que a los partidos políticos solicitó cumplir con las medidas sanitarias y controlar los aforos en los eventos de las campañas.

De igual manera hizo un llamado a los ayuntamientos, para que regulen los bares, discotecas y centros de entretenimiento, con el objetivo de evitar un repunte de contagios.

“Todos debemos ser responsables, con respetar la sana distancia, usar cubrebocas, lavarse las manos con agua, jabón o gel alcoholado, no acudir a eventos masivos, no aglomerarse, ni realizar fiestas o reuniones familiares”, dijo Tello Cristerna.

Ola de contagios

Por su parte, Gilberto Breña Cantú, secretario de Salud en Zacatecas, informó que la tercera ola de contagios ya se presentó en varias partes del mundo; sin embargo, en el estado aún no ha habido un repunte notable de casos positivos, no obstante, no se debe bajar la guardia, recalcó el funcionario.

Cifras del Covid

Hasta el momento se han realizado 61 mil 190 pruebas, de las cuales, 29 mil 633 fueron positivas, 31 mil 323 negativas y 659 están activas; han fallecido 2 mil 905 personas, se han recuperado 26 mil 069 y están activos 659 casos.

De los 29 mil 633 contagios, 14 mil 401 han sido en hombres y 15 mil 232 en mujeres, principalmente en edades de los 21 a los 60 años, que representan 77 por ciento.

En las últimas cuatro semanas, ha habido 997 contagios (237; 246; 254 y 260), con un promedio de 36 casos diarios.

Se han presentado 2 mil 905 defunciones, de las cuales, 1 mil 192 han sido de mujeres y 1 mil 713 hombres, de ellas, 2 mil 343 personas padecían alguna comorbilidad (81%), como hipertensión, diabetes y obesidad, pero 562 no la tenían (19%).

Actualmente, hay 38 pacientes hospitalizados, 20 de ellos estables y 18 graves intubados.