Hoteles en Zacatecas, con ocupación del 18%

ZACATECAS.- El sector hotelero continúa en crisis debido a la pandemia por el Covid-19 y solamente registran ocupaciones del 17 o 19 por ciento, informó Raúl Muñoz del Cojo, presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Zacatecas

El presidente explicó que el cierre de museos y el Teleférico también influyen para que la ocupación sea menor; en este sentido, explicó que en agosto y septiembre del 2019 se registro un 61% de ocupación hotelera, para el 2020 agosto registró un 15 por ciento.

Muñoz del Cojo informó que con la apertura del Teleférico y la Mina del Edén se espera una reactivación económica por parte de los turistas.

Además, dio a conocer que solamente dos de los 63 hoteles y moteles que integran la asociación cerraron temporalmente sus puertas al público; el resto se encuentran en “una recuperación lenta”, y a pesar de que no son cierres definitivos representa un golpe a la económica de los empresarios.

De igual manera aseguró que se tiene una coordinación estrecha con la Secretaría de Turismo (Secturz) y la Secretaría de Salud de Zacatecas (SSZ), y se realizan brigadas en los hoteles que están abiertos. Tan solo en la semana pasada se realizaron recorridos en hoteles del municipio de Fresnillo.

Al menos, hasta el momento no se han presentado casos de coronavirus entre los trabajadores del hotel que el administra, tampoco se han identificado casos sospechosos entre los huéspedes.

“La gente que viaja esta sana, o al menos se ven sanos, no hemos tenido casos; en todos los hoteles no hemos visto casos de este tipo, no hemos bajado la guardia”, dijo.