Hechos y no discursos para el SPAUAZ: Samuel Rodríguez

ZACATECAS.- “Basta de discursos huecos, se requieren hechos para rescatar los derechos laborales delos profesores” aseguró Samuel Rodríguez Escobar, candidato de la planilla Libertad Universitaria Sindical (LUS).

En el arranque de la contienda por la Secretaría General del Sindicato de Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas (SPAUAZ), Rodríguez Escobar explicó a Imagen que la diferencia sustancial entre su propuesta y las demás, es el trabajo arduo que desempeñará junto con su equipo para dar resultados.

Destacó que otro de los estandartes que lo caracterizan es que no tiene padrinos, ni grupos que lo manejen, por lo que defenderá los derechos de los académicos sin ver sus colores o preferencias electorales, como se hace actualmente por el corporativismo de la universidad.

Samuel Rodríguez mencionó que no es un improvisado de la vida sindical, pues su paso por la cartera de prestaciones en el Comité Ejecutivo del SPAUAZ saliente le dio la experiencia necesaria para trabajar por todos los investigadores y maestros.

El contrato colectivo es un documento que establece las obligaciones de los docentes e investigadores en su función universitaria, pero también contiene decenas de cláusulas con prestaciones, de las cuales, muchas quedaron en el olvido por la universidad.

Explicó que la clave de los resultados obtenidos en su cartera, fue por ocuparse en dar una solución a cada docente que le compartía sus problemas, afirmó que esta atención que brindó durante tres años, es la misma que pondrá de llegar a la secretaría general.

Recordó que desde el 10 de agosto y hasta el 26 del mismo mes, todos los candidatos presentarán sus propuestas de manera virtual, por lo que pidió a los universitarios que comparen los perfiles y voten de una manera razonada por la planilla LUS este próximo 27 de agosto.

Vamos al margen el corporativismo

Rodríguez Escobar reconoció que un problema que aqueja a los universitarios es el “corporativismo”, situación por la que no todos los agremiados del SPAUAZ reciben el mismo trato.

“No tengo padrinos, no hay un grupo que me respalde y eso me da la libertad de no comprometer los beneficios sindicales para unos cuantos” aseguró el candidato de la Planilla LUS.