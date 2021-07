“Hago un llamado a la reflexión en el tema Issstezac”: David Monreal

ZACATECAS.- David Monreal Ávila, gobernador electo, hizo un llamado a la reflexión en torno al tema del Issstezac, en una transmisión en vivo por la red social Facebook.

Señaló que para poder hacer comentarios del tema, un equipo técnico le elaboró un documento para dar una opinión, que reiteró es un llamado a la reflexión.

“lo dije desde la jornada política, saquearon, robaron, mal usaron el dinero de la clase trabajadora, el de las pensiones, así hay que decirlo”, aseguró

Añadió que celebra del gobernador actual, Alejandro Tello, haya tenido la voluntad, aunque haya sido al cierre de su periodo, para presentar la iniciativa de reforma al instituto.

“llamo a la reflexión, a que se haga con responsabilidad más allá de filias y de fobias”, mencionó

Incluso mencionó que es un asunto que demanda de la junta de gobierno, sindicatos, gobierno como autor patronal y los trabajadores al servicio del estado.

“Tengo razones para llamar, porque no hicieron caso, que se hagan responsables de sus actos, de sus hechos, quienes tuvieron la responsabilidad de administrar este instituto de seguridad social, que se hagan responsables quienes lo tenían porque hay preceptos de ley que se violaron”, agregó

Observaciones ASE

En este sentido resaltó que la Auditoría Superior del Estado (ASE), estableció como las observaciones más graves el que después de la reforma del 2015 no se celebraran los convenios que la ley establecía y no se cumplieran los transitorios.

De los 58 municipios del estado de Zacatecas que en teoría deberían cotizar ante el instituto, dijo, solo 6 lo hacen, incluso comentó David Monreal que Río Grande no tiene ya trabajadores en activo pero si tiene muchos pensionados en el Issstezac.

En cuanto a los transitorios, ninguno se cumplió, el único que sí fue el incremento de las cuotas del 6 al 12 por ciento.

“Que dice esto, que sólo se llenó de dinero la cajita pero se lo volvieron a saquear, volvieron nuevamente, por eso hay responsables en todo esto y se tiene que ir a fondo”, recalcó.

Entre los transitorios incumplidos está el recuperaran los créditos que se otorgaron a afiliados y no han sido pagados y que se hiciera un inventario de los bienes, que tampoco se cumplió.

El gobernador electo, dijo también que los trabajadores de Issstezac tienen mejores sueldos que uno de gobierno, en este sentido ejemplificó que un subdirector de la Secretaría de Administración gana 22 mil pesos mientras que uno del instituto 44 mil pesos.

Además mientras un director de la misma dependencia gana 40 mil pesos y uno del Issstezac 63 mil pesos, además que el bono de despensa para el primero es de 1400 pesos y para el segundo de 1600.

Parte empresarial

En la parte empresarial señaló que en el Issstezac año con año se tienen pérdidas económicas, en 2010 se tuvieron 44 millones de perdida, para 2011 fueron 48 millones, en 2012 alcanzó 43 millones, para 2013 fueron 47 millones, en 2014 son 42 millones, en 2015 45 millones.

Continúan en 2016 con 42 millones, en 2017 fueron 19 millones, para 2018 contabiliza 9 millones, para 2019 son 18 millones, para el 2020 84 millones y en lo que va del 2021 suman 18 millones.

Dijo que estos daños los pudieron observar y detectar, quienes están facultados para ello, desde el director, directores, la junta directiva integrada por el secretario de finanzas, el coordinador estatal de planeación, el secretario de económica y el secretario de administración.

Cuotas

Pero también los representantes de los sindicatos del Sutsemop, de la SNTE Sección 58 y el de telesecundarias, además de la Función Pública y la ASE.

En torno a las cuotas del 12 por ciento que actualmente pagan los trabajadores, dijo, el Issstezac recauda 25 millones de pesos al mes, mientras que de las aportaciones de gobierno son 60 millones de pesos al mes.

“Lo que se paga de pensiones equivale casi a la misma cantidad, lo mismo que recibes es lo que estas pagando de pensiones”.

Añadió David Monreal “que te indica esto, que los gastos de operación, que la quiebra que traen en la parte empresarial que todo eso está agudizando la crisis al interior del Issstezac”.

Prestamos del gobierno

Incluso refirió que el gobierno del estado ha prestado al instituto casi 500 millones de pesos para el pago de pensiones, por lo que aunado al déficit que tiene en lo empresarial “en muy poco tiempo no tendrán ni reserva técnica, no tendrán ni recurso, porque no hay forma, no hay forma, si no se resuelve”.

En este sentido, comentó que se tiene que poner un alto a las altas pensiones, referenciando las de 160 mil pesos, 95 mil pesos y 90 mil pesos, que se tienen que hacer públicas y ver si fueron legales o no.

Comentó que actualmente se tienen más de 4 mil trabajadores pensionados, que de acuerdo al estimado en menos de un año subirán a 6 mil, “de dónde van a sacar el dinero si el número de trabajadores no va crecer”.

Resaltó que únicamente llama a la reflexión “no quiero adelantar vísperas, pero claro que hay responsables en el tema del issstezac”.

“Por eso llamo a que los diputados estén a la altura, que ya no sigan pateando el bote, que todos los trabajadores, los sindicatos, que lo llevemos, que se abra el debate, que se diga con nombre y apellido por qué falló, qué falló, qué hicieron”.

Finalmente reiteró que en el tema del Issstezac se irá a fondo en el combate a la corrupción y contra la impunidad.