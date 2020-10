Habilitarán otro piso en la clínica 1 del IMSS para atender pacientes con Covid-19

ZACATECAS.- La pandemia del Covid-19 continúa en ascenso en Zacatecas y la saturación de los hospitales públicos va en camino a convertirse en una realidad.

Personal médico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) narró a Imagen el aumento en los casos graves del coronavirus y cómo la incredulidad de la ciudadanía se ha convertido en el enemigo a vencer.

Por ello, podrían habilitar un piso extra para atender a pacientes de coronavirus en la clínica 1 del IMSS.

El total de camas disponibles ronda las 100 en el hospital y en promedio son 70 las que permanecen ocupadas.

“El asunto no es tanto que no tengamos camas, sino que solo algunas tienen respirador , ese es el principal problema”, agregó.

Dijo que en el caso de los pacientes graves, se salvan alrededor de 2 de cada 10 y, en la mayoría de los casos, llegan en estados muy avanzados, por lo que es muy difícil salvarlos.

“Lo que sí te puedo decir es que la mayoría se complican porque no creen en el Covid-19, o sea comienzan a tener síntomas y cómo no creen en la enfermedad continúan su vida de manera normal, no toman precauciones, no usan el cubrebocas, ni se tapan los ojos, ellos son los que se están muriendo”, recalcó.