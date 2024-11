Gobierno del Estado sigue sin renovar permisos de Platabús

ZACATECAS.- El gobierno del estado no ha establecido una mesa de diálogo para renovar los permisos del Platabús, uno de los proyectos de movilidad clave en Zacatecas.

Y tampoco ha respondido a los oficios enviados a la Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas (Jiapaz) para coordinar el bacheo y mejorar el servicio de agua.

El presidente capitalino, Miguel Varela Pinedo, detalló que continúa la falta de comunicación institucional entre el gobierno municipal y el estatal para atender temas de la capital.

“Es evidente que la relación institucional es nula, no hemos sido convocados para abordar temas cruciales para el bienestar de los zacatecanos”, lamentó.

Afirmó que la falta de comunicación institucional demuestra una falta de civilidad política, evidenciada en la oposición a proyectos como el Viaducto Elevado y temas electorales.

Sin embargo, reiteró que la falta de comunicación entre el gobierno estatal y municipal no implica la anulación de convenios ya firmados en materia de pavimentación y obras.

Fuera de eventos

El primer edil señaló que ni siquiera fue invitado al evento realizado en Plaza de Armas durante la reciente visita de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Lamentó la falta de institucionalidad en la visita presidencial y recordó que sí fue invitado cuando el expresidente AMLO, visitó Tlaltenango en 2019 y 2021.

En este sentido, reprochó que no se le diera la oportunidad de conversar con la presidenta acerca de las necesidades que tiene la capital.

Ante esta situación, aclaró que de manera personal no es una situación que le afecte; sin embargo, aseguró que la ciudadanía sí se da cuenta de la falta de civilidad política del gobierno estatal.

“A mí no me afectan, le afectan a los ciudadanos y más que nada cuando se ve un encono, pues obviamente es más la molestia de la ciudadanía por no tener esa institucionalidad”, afirmó.