“Fue una buena reunión”: Asegura David Monreal tras encuentro con AMLO

ZACATECAS.- David Monreal, gobernador de Zacatecas anunció que en la reunión con el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, planteó el tema de la nómina educativa, Issstezac, el tema de las presas, entre otros, teniendo como respuesta que se tendrá ayuda del gobierno federal.

Lo que también generó reuniones bilaterales con los secretarios y una agenda de trabajo próxima que atenderá el gobernador de Zacatecas.

Explicó Monreal Ávila que en ese tiempo comentó lo compleja y difícil situación que se vive, ya que son problemas de fondo, como la problemática de la nómina magisterial.

En el tema del Issstezac, dijo que platicó con el presidente “que saquearon el único instituto de seguridad social que tenemos, no dejaron nada”, añadió que recientemente ingresaron 5 millones de pesos, pero por concepto de venta de unas casas en Jerez, pero el fondo de pensiones no tiene dinero.

“Informé a detalle al presidente que no pude pagar las quincenas de los burócratas, le informé también como he ido pagando con dificultad la nómina de los maestros, pero que ya no podemos hacerlo nosotros, a mí me da mucho gusto que me haya escuchado, nos haya atendido, nos va a ayudar”.