Fortalece Newmont Peñasquito relación con el Gobierno de Zacatecas

Foto: Cortesía.

MAZAPIL.- Recibió la mina Newmont Peñasquito al C. Gobernador de Zacatecas, Lic. David Monreal Ávila, quien realizó un recorrido en el que constató las condiciones laborales de las y los trabajadores y los compromisos que tiene Peñasquito con las comunidades.

Además, se reunió con proveedores que participan de la Plataforma de Proveedores Locales Peñasquito, en la que la empresa minera da prioridad a comerciantes y prestadores de servicios Zacatecanos, como parte de su compromiso con el desarrollo económico de los habitantes de la región.

Bernard Wessels, Gerente General de Newmont Peñasquito, dio la bienvenida al mandatario, a quien expresó su orgullo de recibirlo en la mina, pues además de destacar la importancia de tener una buena relación entre su gobierno y la compañía, le agradeció su confianza y los acuerdos que se han logrado con su administración.

Expresó que Newmont Peñasquito sigue invirtiendo y se sigue expandiendo, como es el caso de la construcción del nuevo campamento para su fuerza laboral, para brindarle una mejor calidad de vida a las y los trabajadores.

Rob Atkinson, EVP y Director de Operaciones de Newmont Peñasquito, dijo estar orgulloso del desarrollo que está haciendo Peñasquito en Zacatecas, y al ser este estado el hogar de la mayoría de su fuerza laboral y sus familias, lo más importante es la relación entre el gobierno, la compañía y las comunidades.

Subrayó que, el fortalecer esta relación es muy importante para estar seguros de que es una situación de ganar-ganar tanto para las comunidades como para la empresa y tener beneficios significativos para ambas partes.

A su vez, el C. Gobernador, el Lic. David Monreal se dijo complacido tras la visita, pues pudo constatar lo cómodos y bien que se ve el personal. “Vamos a mantener una buena relación; me pude también dar cuenta de que la mayoría del personal son zacatecanos y eso me da mucho gusto”, expresó.

Comentó que también se avanzó con la empresa con el tema de proveeduría local, pues ha aumentado el número de zacatecanos que proveen para Newmont. “No nos queda más que fortalecer la relación y, desde luego, nosotros con el compromiso de garantizar la tranquilidad, la seguridad jurídica y la inversión que hagan en Zacatecas”, dijo.

Agradeció a Newmont Peñasquito por el empleo y desarrollo que aporta al estado, además de atender al llamado de su gobierno para llegar a buenos acuerdos.