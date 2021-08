Explota Ilse Guerrero contra Adolfo Márquez

ZACATECAS.- A solo unos días de su competencia en los Juegos Olímpicos de Tokio, la marchista Ilse Guerrero arremetió contra Adolfo Márquez, director del Incufidez.

Lo acusó de alegrarse por su resultado en la prueba, pese a que según lo que señala, no recibió ningún tipo de apoyo.

Guerrero publicó una extensa carta en la que aseguró no dará el gusto a el directivo de retirarse. Confirmó que buscará participar en París 2024 y mejorar su marca en los 20 kilómetros.

“Sale el director y lanza una cantidad que supuestamente representa el apoyo que se me brindó en 4 años, si 4 años, cantidad que representa ni un mes de salario de lo que les daba a uno solo de sus amigos basquetbolistas. Hoy veo en la prensa una entrevista burlándose y diciendo que “hice lo que quise”. Que “me desgasté en mi imagen personal y en buscar recursos que por eso mi resultado. De verdad es de no creerse, primero con qué calidad moral se atreve a hablar de algo en lo que no apoyó siendo su obligación”.

Ilse dijo que estará en París, pero que no verá a Márquez en esos Juegos Olímpicos, pues ella llegará y el dirigente no y criticó a los atletas Diego Borrego y Juan Carlos Romero, quienes asegura le advirtieron que no lograría cumplir sus sueños en la caminata.

En la parte final del texto Ilse Guerrero cuestiona la capacidad del entrenador Ramón Díaz y lo reta a que lleve a algún deportista a los Juegos Olímpicos.

Tras la publicación numerosas personas respaldaron a la atleta y otras le desearon suerte en sus futuras competencias.

Por su parte, el director del Instituto del Deporte aseguró que la atleta dejó de acudir a recibir su beca deportiva. Y estableció que los montos de las becas estaban etiquetados desde la Comisión Nacional del Deporte.