Exhorta Obispo a no hacer ni acudir a fiestas

ZACATECAS.- El obispo llamó a los fieles a no hacer ni acudir fiestas, sino a cuidar de la salud de todos ante la existencia del Covid-19.

Aunque ha costado mucho abstenerse de no hacer y acudir a fiestas, el Obispo Sigifredo Noriega Barceló, aseguró que la mayoría de los zacatecanos han sido responsables.

El aceptar que el humano tiene limitaciones en esta pandemia por el Covid-19, cuesta mucho trabajo, dijo, pero deben ser responsables por los otros.

“Cuando nos dicen que no hagamos fiestas, nos cuesta mucho trabajo, pero es por el bien común de nuestra salud, tenemos que cuidarnos todos”, dijo.

Señaló que las personas todo cuestionan, si quieren o no quieren respetar lo que se indica, si es o no de utilidad y sacan muchas razones para ir en contra de las indicaciones de la Secretaría de Salud y se entiende.

Ya que, una vida sin fiestas, sin celebraciones y alegría es difícil, ya que esto es parte de la vida.

Compartió que la mayoría de las personas han sido razonables, posponen o no hacen fiestas, incluso reconoció a quienes, hacen sus festejos de manera virtual.

“A través de la pantalla se han hecho muchas celebraciones, como las misas”, dijo.

Señaló que el Señor nos dice que la vida es una fiesta y Jesús nunca puso pretextos para no acudir a una, pero ahora es tiempo de cuidarse.

Sin embargo, reconoció que al final todas las decisiones depende del hombre.