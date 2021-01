Estafan a docentes de la UAZ con la venta de lotes

ZACATECAS.- Docentes de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) adheridos al Sindicato del Personal Académico (SPAUAZ) denunciaron haber sido víctimas de fraude por la compra de lotes que ya tenían dueño.

Aseguraron que los pagos les fueron descontados de su nómina.

Los más de 350 lotes, detallaron, se ubican a un costado del panteón Jardines del Recuerdo y fueron ofrecidos a los docentes por medio de una inmobiliaria.

Los quejosos refirieron que la estafa ocurrió cuando Crescenciano Sánchez Pérez era secretario general del SPAUAZ.

Una de las afectadas relató que al interior del SPAUAZ se instaló la mesa de una empresa fraccionadora de terrenos, la cual ofrecía lotes a un bajo costo y con facilidades de pago.

En el predio de 120 metros cuadrados, invirtió más de 420 mil pesos.

“Al reclamar las escrituras nos dijeron que no nos podían ser entregadas hasta que el Ayuntamiento no lo autorizara; hace siete años terminé de pagar y no he podido arreglar nada, porque hasta que no tenga las escrituras no puedo hacer posesión del terreno”, expresó.