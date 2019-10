Esperan que Zacatecas mantenga primeros lugares de producción

ZACATECAS.-Adolfo Bonilla Gómez, titular de la Secretaría del Campo (Secampo), confió en que Zacatecas se podrá mantener en los primeros lugares en producción de hortalizas y frutales pese a la sequía que afectó al estado.

El funcionario informó que al igual que Zacatecas, 26 estados del país se vieron afectados por este fenómeno, pero en el caso de la entidad, los cultivos de temporal como frijol, maíz, trigo, cebada y girasol, fueron los más afectados.

Aclaró que aún no se tienen cuantificadas las afectaciones, pues dijo, aún es muy pronto para realizar estimaciones de la producción de cultivos durante el año.

“Aún no termina el ciclo y no es momento oportuno para estar haciendo proyecciones, los productos que se cultivan bajo modalidad de riego no tienen afectación mayor. En cuanto a rendimiento y toneladas por hectárea se tendría que esperar para tener una cifra”, dijo Bonilla Gómez.

Pese a esta situación, el secretario recordó que en el 2018 Zacatecas obtuvo el primer lugar en cuanto a producción anual de frijol, carne de caprino y chile seco.

Los municipios con mayor producción de frijol fueron Sombrerete, Fresnillo y Miguel Auza; en el caso de la carne de caprino Pinos Mazapil y Concepción del Oro fueron los mayores productores.

De igual manera Zacatecas obtuvo el segundo lugar en producción de semilla de calabaza, tomate verde y lechuga.

En este sentido, los municipios con mayor producción de dichos cultivos fueron Sombrerete, Río Grande, Saín Alto, Fresnillo, Loreto, Noria de Ángeles y Villa de Cos.

Entregan apoyos en Pánuco

Por otro lado, el titular de la Secampo participó en la entrega de apoyos a 87 agroproductores de Pánuco con una inversión de 3.4 millones de pesos, a través del Programa Concurrencia con los Municipios. Además, el funcionario y el alcalde de Pánuco, Abraham Castro Tejo firmaron dos convenios. El primero para continuar con el Programa de Reforestación de Espacios Públicos y Privados, mediante el cual se entregaron 10 mil plantas de pinos y cedros.

El segundo, es para apoyar al municipio con el Programa de Maquinaria Pesada de la Secampo, la cual facilitará la perforación de tres pozos agrícolas y para complementar los riegos de auxilios de las zonas de riego de las presas.