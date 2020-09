Era mesero; por la pandemia se queda sin ropa y sin pertenencias

ZACATECAS.- En la desesperación y frustración vive el gremio de meseros, ya que debido a la falta de eventos se han quedado sin trabajo e ingresos durante casi 7 meses; en el caso de Manuel Hernández, capitán de meseros, ha tenido que vender varias pertenencias incluida su camioneta.

“Hay veces que no tenemos qué comer; en ocasiones he tenido que ir a comer con mis suegros porque no tengo ni que darle de comer a mi familia y pues soy el pilar: ellos dependen de mí”, dijo el mesero.