En color naranja podría abrir El Teleférico

ZACATECAS.- Con el regreso de Zacatecas al color naranja, uno de los más grandes atractivos del estado, El Teleférico abrirá sus puertas nuevamente.

Así lo informó Omar Acuña, director del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF); ya que tienen varias solicitudes para su reapertura.

Detalló que tendrán todas las medidas de sanidad que se recomiendan desde la Federación y ya están preparados para esto.

Sin embargo, aseguró que esperan la autorización por parte de salubridad para constatar que tienen todo en orden.

Explicó que trabajaron en señaléticas para recordar la sana distancia y se colocarán módulos de filtros para contener a todos los visitantes.

Mencionó que este método es de utilidad ya que cuando mide la temperatura y si la persona excede el rango ideal, sonará una alarma.

“Si esto llega a pasar, el personal tiene la indicación de no dejar pasar; discúlpeme, pero su temperatura no es la adecuada, no puede pasar”, comentó.