El INE no tiene enemigos: Lorenzo Córdova

El INE no tiene enemigos, señaló Lorenzo Córdova Vianello consejero presidente del Instituto Nacional Electoral ante los cuestionamientos y una campaña de linchamiento que existe desde los circuitos del poder.

“El INE no tiene enemigos, nosotros no somos enemigos de nadie, hay lamentablemente quienes creen que el enemigo es el INE, pero eso es una falacia y el INE no va caer, lo digo desde ahora, nunca va a caer en la provocación de colocarse donde los enemigos del INE y los enemigos de la democracia quieren colocar al instituto, como si fuéramos la némesis o la contraparte de algún gobierno o de algún partido”.