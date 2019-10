Destaca Jorge Miranda disciplina financiera y responsabilidad hacendaria

ZACATECAS.- El Secretario de Finanzas, Jorge Miranda Castro, dijo que a tres años del Gobierno de Alejandro Tello la estrategia implementada ha dado frutos porque con responsabilidad y en estricto apego a la ley, la disciplina financiera es una realidad en esta administración.

Durante su comparecencia ante la LXIII Legislatura, como parte de la Glosa al Tercer Informe de Gobierno, Miranda Castro dijo que mantener equilibrio en las finanzas públicas es uno de los retos en el estado.

Algunas adversidades se han contrarrestado, aseguró, por ejemplo, la deuda pública, pero siguen otros como el gasto en educación y la carencia de recursos suficientes para impulsar obras e infraestructura.

El secretario de Finanzas reiteró que gracias a la reforma que se emprendió a partir del 2017, al inicio de su mandato, el Gobierno de Alejandro Tello será reconocido como el de la disciplina financiera y la responsabilidad hacendaria, lo que permitió reducir los déficits hasta en 80 por ciento.

Reiteró que, en tanto no incluyan en el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) a Zacatecas, este será un problema que limita destinar mayores recursos a la inversión.

Baja la deuda pública

Explicó que el monto de la deuda pública, que era de 7 mil 598 millones de pesos, se ha reducido y no se ha contratado un sólo peso más, en tanto no existan escenarios financieros que lo permitan.

Miranda Castro manifestó que la política fiscal implementada desde 2017 se ha traducido en el cumplimiento de las prioridades del gasto establecido en los presupuestos de egresos 2018 y 2019.

En este contexto, las premisas que han prevalecido en los ejercicios fiscales mencionados son: no establecer más impuestos, no incrementar las tasas existentes y no contratar más deuda.

Recordó que en el 2016 Zacatecas era un estado con menor aprovechamiento de las potestades tributarias y con menos ingresos propios per cápita.

A la fecha, dijo, la recaudación del ejercicio fiscal 2017 coloca a Zacatecas como la entidad federativa con mayor crecimiento de sus ingresos propios. Aumentaron 12 por ciento, al pasar de 2 mil 87 millones de pesos a 2 mil 341 millones.

En cuanto al crecimiento de los ingresos provenientes de la Federación, las participaciones aumentaron 14 por ciento; en tanto que las aportaciones observan un incremento del 19 por ciento, comparativamente entre el Primer y Tercer Informe de Gobierno.

Los ingresos del estado representan el 8 por ciento del total de los ingresos, presentando un incremento con relación al pasado Informe de Gobierno.

Para el aumento en los ingresos propios fue determinante la modernización del Sistema Tributario del Estado, que permite al contribuyente hacer sus pagos a través de tiendas de conveniencia y del teléfono celular.

Austeridad presupuestal

Miranda Castro destacó que desde el inicio de la esta administración se implementó un mecanismo de disciplina y austeridad presupuestal, lo que permitió asegurar que cualquier persona deberá cumplir con lo establecido en la ley.

Producto de la vigilancia al ejercicio del gasto por parte de todos los entre presupuestales, han recolectado de subejercicios 981 millones de pesos, de julio de 2017 a septiembre del 2019.

Además, en esta administración disminuyeron las observaciones realizadas por la Auditoría Superior del Estado (ASE) al pasar de 60 millones de pesos en el 2017 a 22 millones en el 2018, las cuales están en proceso de solventación. Mientras que en el 2016 alcanzaron 1 mil 658 millones de pesos.

Respecto al saldo de créditos a corto plazo, Miranda Castro dijo que el actuar responsable permite que éstos se encuentren disponibles para atender desequilibrios financieros que se presenten en el año y que puedan cubrirse en un periodo no mayor a un año.

El funcionario también se refirió al incremento en las calificaciones crediticias que otorgan encuestadoras internacionales, como resultado de las políticas hacendarias aplicadas en el Gobierno de Alejandro Tello.