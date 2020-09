Descuidados los baños públicos de algunos mercados en Zacatecas

ZACATECAS.- Los baños públicos de los mercados González Ortega y el Laberinto se encuentran descuidados, pues en algunos hay papel tirado o incluso heces fecales, lo cual indica que no se asean constantemente.

Sin embargo, el hecho de que la misma ciudadanía no haga uso adecuado de estos espacios también contribuye para que estén sucios.

En un sondeo que realizó Imagen a algunos usuarios se dijo que los hábitos de la gente son los que perjudican a los demás, pues usan los baños sin cuidado.

Rodolfo Gallegos, ciudadano zacatecano quién usó el baño del mercado el Laberinto comentó que el lugar no está limpio como deberían estar.

Agregó que, si bien en la entrada brindan papel sanitario, este en ocasiones no suele ser suficiente para el aseo personal.

Estos baños cuentan con 4 escusados y dos mingitorios para los hombres, sin embargo, solo funcionan dos escusados. Mientras que en el de las mujeres hay 5 escusados, pero uno no funciona correctamente.

En la entrada se brinda un poco de papel sanitario y gel antibacterial, ya que dentro de los baños no hay jabón para el lavado de manos.

Por otro lado, una mujer quién usó el baño del mercado González Ortega compartió que no están limpios como quisiera. Sin embargo, dijo no importarle tanto, ya que es muy rara la ocasión que usa baños públicos.

“Como casi no uso baños públicos, no le doy importancia a estos espacios, pero si están un poco sucios. Lo malo es que no funcionan bien los lavamanos, bueno en el primero donde me quise lavar las manos no salía agua”, mencionó.