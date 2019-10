Descartan cambios al plan de estudios en la Unidad de Derecho

ZACATECAS.- A pesar de que no se han realizado modificaciones al plan de estudios de la Unidad Académica de Derecho de la Universidad Autónoma de Zacatecas, los egresados tienen las herramientas necesarias para enfrentar cualquier reto en la vida laboral, aseguró el director Juan Carlos Guerrero.

El académico reconoció que la curricular académica no ha sido modificada desde 2008, pero eso no quiere decir que los docentes no actualicen sus contenidos.

“No agregamos, ni quitamos materias, lo que se hace es actualizar los contenidos cada inicio de semestre”, dijo, al recalcar que los egresados tienen lo necesario para litigar totalmente apegados al derecho.

Destacó que los feminicidios, el hostigamiento laboral, el acoso sexual o virtual, son delitos que desde hace tiempo existen, por lo que a pesar de que recientemente se incluyeron en el catálogo de delitos, son temas que se estudian desde hace tiempo en la Unidad Académica.

Consideró importante abordar en las aulas temas más a detalle en las modalidades nuevas de delito a través de las tecnologías.

Recalcó que los nuevos delitos deben ser incluidos en el Código Penal, pues hasta el momento solamente se contempla el robo de datos.