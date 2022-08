Denunciarán acarreo y compra de votos en la elección de Morena

Luis Medina, expresidente de Morena.

Avalar el acarreo, la compra de votos y el uso de programas sociales es moralmente imposible y se rechaza categóricamente, por lo que se denunciarán ante los tribunales las presuntas irregularidades ocurridas en la elección interna de congresistas de Morena celebrada el sábado en Zacatecas.

Luis Medina Lizalde, expresidente del partido y líder moral del movimiento, mediante un video difundido en redes sociales informó que “pintan su raya” ante quienes recurrieron a esas prácticas.

Por ello dijo que se emprenderá la denuncia jurídica de las irregularidades de las que se tiene evidencia.

Asimismo, reconoció que falló la calidad organizativa del proceso, como ejemplo señaló que la sede de votación del Distrito 4 que tiene como cabecera a Guadalupe, se celebró en Zacatecas, demarcación perteneciente a otro distrito

Dijo que actualmente hay una ciudadanía con ojo crítico que sabe muy bien que hay una militancia que salió a la calle para promover las consultas de juicio a expresidentes y revocación de mandatos.

Indicó que esa misma ciudadanía sabe que los verdaderos lopezobradoristas no se ensuciaron las manos con acarreos y aseguró que nunca los verán con acarreos, haciendo uso de recursos públicos coaccionando el voto.

Reiteró que no abandonarán la lucha y la lealtad a los principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.