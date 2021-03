Denuncian que “el gobierno avisó muy tarde” sobre la vacunación

ZACATECAS.- Este martes inició la vacunación en la zona conurbada Guadalupe-Zacatecas, en el Campus UAZ siglo XXI acudieron adultos mayores de varias comunidades entre ellas la de Benito Juárez (San Cayetao).

La señora Elvia compartió a Imagen que los adultos se trasladaron por su propia cuenta en vehículos y otros más en camiones; sin embargo, aseguró que “faltaron muchas personas en acudir”.

Por su parte doña Martha aseguró que debido a la premura con la que fue anunciada la jornada de vacunación, adultos mayores que no saben manejar los medios electrónicos no se enteraron de la vacunación, por lo que calcula que la mitad de los adultos mayores de San Cayetano no acudieron a vacunarse.

“La gente no supo, cuando venía le dije a una vecina. En el camino le dije a otra señora que tampoco tenia idea de la vacuna”, dijo Martha.

Ante esta situación, las mujeres consideraron necesario la intervención de gobierno del estado y de autoridades municipales para que den a conocer los puntos y horarios de vacunación con antelación.

Las mujeres se trasladaron en autobús de la comunidad, la cual se encuentra aproximadamente a media hora del Campus UAZ Siglo XXI donde se aplicó la vacuna.

Por su parte don Eduardo, habitante de García de la Cadena (El Visitador) compartió que a diferencia de San Cayetano, hubo una persona dedicada a informar a los adultos mayores sobre la vacunación de este martes.