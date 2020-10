Se registra demanda histórica por vacuna contra la influenza en Zacatecas

Desde la pandemia del 2009 no se había visto una respuesta así por parte de los ciudadanos. Foto: Miguel Alvarado.

ZACATECAS.- La aplicación de la vacuna contra la influenza enfrenta una demanda histórica en el estado, aseveró María Soledad Ramírez, responsable de Vacunología de la SSZ.

Informó que hasta el ultimo registro que tienen hay un avance de aplicación del 66% en la primera fase de dosis que recibieron, que corresponde a 30 mil.

“Es una respuesta extraordinaria, ojalá que continúe así con todas las vacunas, para completar los esquemas de vacunación que corresponden”, mencionó.

La responsable compartió que desde la pandemia del 2009 no había visto una respuesta por parte de los ciudadanos y ahora, como llegan las dosis se acaban.

Aunque las vacunas ya llegaron a todas las instituciones de salud, recalcó que primero se atenderá a los grupos poblacionales con mayor riesgo de enfermar y complicarse por influenza.

Respecto al personal de salud ya se cubrió la meta, quienes fueron la prioridad en esta campaña.

Por lo que se avanza con mujeres embarazadas y en periodo de lactancia y posteriormente se aplicará niños menores de cinco años y personas con alguna comorbilidad.

Una vez que estos grupos estén vacunados, “En la medida de lo posible seguirán adultos mayores de 60 años”, dijo.

No se vacunará a personas sanas

La encargada de Vacunología reiteró que no se va a aplicar la vacuna a personas que estén sanas, que no tengan comorbilidades y que no sean de los grupos de riesgos.

Solicitó a la ciudadanía ser comprensible y empáticos ante la realidad que se enfrenta por lo que, deben evitar acudir a las instituciones si no pertenecen a esos sectores.

“Los adultos salen de sus casas, llegan a la unidad medica y se les dice que no hay vacuna y claro que hay molestia”, ejemplificó.

Sin embargo, destacó que sí hay dosis de vacuna, pero no son para todos.

“Vacunas hay, llegarán en tres entregas como es costumbre, no hay cambios respecto a esto”, pero si prioridad en aplicación.

Compartió que está por llegar la segunda parte y en la tercera, se podría comenzar a vacunar a personas de 60 años y más.

Por lo que recomendó evitar acudir a las unidades médicas quienes no están incluidos en los grupos mencionados ya que, no les van a aplicar la vacuna.

Para tener un mejor control, pidió que cada persona acuda al hospital del cual es derechohabiente, donde hay un historial clínico de cada usuario.