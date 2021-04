Déficit de agua, por encima de los 235 millones de metros cúbicos por año

ZACATECAS.- La Asociación Mexicana de Hidráulica (AMH) advirtió que en 15 años habrá una carencia de agua y solo estarán disponibles mil metros cúbicos del líquido por habitante al año.

El estado tiene un déficit de 235 millones de metros cúbicos por año.

Francisco Mojarro Dávila, integrante de la organización con más de 50 años de experiencia en tema expuso que Zacatecas se ha considerado como un exportador de agua hacia estados vecinos.

Evidenció que de los 800 millones de metros cúbicos que debemos almacenar, mil 700 metros cúbicos son desperdiciados porque no se tiene la infraestructura necesaria para almacenarlos y llevarlos a la población.

Tal es el caso de más 257 presas existentes que son chicas y medianas, ni una sola con una construcción idónea para ello.

El agua que es regalada en otros estados sale de Juchipila, Tlaltenango y Jiménez del Teúl, este último municipio donde se pretendía construir la presa Milpillas.

Se suma la existencia de 34 acuíferos, de los cuales 11 están sobreexplotados siendo el de Chupaderos de Villa de Cos el que ha sido declarado en un estado de emergencia, así como el que 50 mil pozos trabajen de más para bombear agua.

Pese a que en Zacatecas se cargan 433 millones de metros cúbicos de agua por año, el 60% de la cosecha está siniestrada, lo que equivale a 22 millones de dólares en pérdidas

Los ganaderos también enfrentan la muerte de 50 mil animales que tuvieron que ser sacrificados por la falta de agua.

Milpillas, si

Pedro Alvarado Medellín, vicepresidente de la AMH sección Zacatecas; Marco Alfredo Murillo Ruiz, representante Nacional de la AMH y Mojarro Dávila afirmaron que el proyecto fallido de Milpillas tiene muchos beneficios.

No obstante, consideraron que su no construcción se debió a su falta de socialización. De retomarse, no deberá ceder sea ni un solo litro para la industria.

Cervecera, la menos culpable

Los expertos en temas hídricos argumentaron que la Grupo Modelo tiene una veda de rigor y perforaron más de 500 metros

Pese a que la cifra rebasa la perforación permitida, consideraron que son los menos culpables por la falta de agua.

Llamado de urgencia

La AMH pidió a los candidatos a suscribir el Pacto por el Agua para lograr una mayor seguridad de agua.

De lograrse , Zacatecas podría llevar a cabo 544 proyectos orientados a sectores urbanos, hidroagricolas y de riesgo; acciones que rebasan la inversión de 11 mil millones de pesos y serían parte del ciclo 2021-2026.