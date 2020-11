Da positivo a Covid-19 Adolfo “Fito” Bonilla

“Amig@s, les quiero informar que he dado positivo a la prueba de Covid y ya me encuentro aislado. Gracias a Dios me siento bien. Pongo pausa a las labores encomendadas por mi partido de recorrer todo el estado para la afiliación y refrendo de la militancia. Me gusta ser positivo, por lo que espero superar esta circunstancia en breve y volver a las actividades. Sigo a sus órdenes a través de todas mis plataformas digitales.”