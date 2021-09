Continúan gestiones para dar solución al pago de la nómina: David Monreal

ZACATECAS.- El Gobernador David Monreal Ávila en su mensaje matutino de este domingo, dio a conocer que continúan las gestiones para el pago de la nómina magisterial.

Además señaló las acciones que habrán de tomarse ante esta contingencia laboral. Ya que se podrían generar otros daños colaterales como el posible riesgo de que se le tenga que dejar de pagar a los demás funcionarios.

Sin embargo aclaró que en el orden de pago, las áreas a las que se les dará prioridad son las de salud y la de seguridad.

El gobernador aclaró que en gobierno no hay dinero para poder dar solución al pago de la nómina, ya que señala, el estado se encuentra en quiebra.

“Aquí no está el dinero, no hay dinero, lo dejaron en quiebra, en crisis. Porque luego andan especulando que el gobierno tiene. No tiene dinero, no tiene liquidez, no tiene flujo”.