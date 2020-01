Continúa atención médica pese a incertidumbre

ZACATECAS.- A pesar de que desde el primer día de este año entró en funciones el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), derechohabientes del extinto Seguro Popular reprocharon que la Secretaría de Salud de Zacatecas (SSZ) desconozca cuáles serán los lineamientos del programa federal y que su operación esté en pañales.

Es escasa la información que enfermeras y personal administrativo puede dar a las personas que han acudido al Hospital General para preguntar si todavía son beneficiarios del servicio de atención médica.

Dalila Rodríguez, familiar de una derechohabiente, dijo que ella presentó la llamada póliza de afiliación, “pero me dijeron que a eso ya no le iban a hacer caso, que con mi pura credencial”.

Explicó que su prima, afiliada a lo que era el Seguro Popular requiere de un tanque de oxígeno, entrega que era controlada a través de sellos para facilitar cualquier reclamo, pero también le dijeron que de momento su hoja no la entregara en ventanilla, porque no se la iban a querer.

“Yo que cada mes vengo me dijeron que no sabían que cambios iba a haber, no sabemos ahorita como se va a manejar todo, pero mi tanque de oxígeno si me lo dieron”, declaró.