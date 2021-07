Conoce a tu diputada… Gaby Pinedo

Gabriela Evangelina Pinedo Morales, es diputada electa por el distrito 2, que comprende parte de los municipios de Zacatecas, Morelos y Calera.

Gaby Pinedo, como es mejor conocida, es integrante actual de la 63 Legislatura, cargo que repetirá por 3 años más al ganar la contienda electoral en su distrito.

Estudió la licenciatura y maestría en Filosofía, además el doctorado en Filosofía e Historia de las Ideas, del que está en proceso de titulación.

¿Por qué decidió entrar a la política?

La verdad es que nunca decidí entrar a la política, realmente mi vida como activista, en algunos momentos muy enfocada al activismo ambiental, en otros momentos al activismo social, pero siempre muy interesada a contribuir al entorno para mejorar un poco las condiciones en las que vivimos en esta sociedad, en este estado, yo creo me fue llevando hacia eso.

Desde los 15 años entré a las filas del Partido del Trabajo, en procesos de formación porque ahí hay la posibilidad de estar en escuelas de cuadros, a los 18 años ya llevaba un caminito, entré a la dirigencia municipal de la capital, luego a la estatal, unos años después a la nacional.

Contribuí en la formación o construcción del proyecto que hoy está dirigiendo al país, que es Morena y ahí me he mantenido en esa idea de que podemos cambiar las cosas, de que podemos construir un estado y un país diferente.

Yo creo que la vida me fue llevando, la verdad nunca dije me voy a dedicar a la política.

¿Cuáles son sus metas como diputada?

Pretendo seguir trabajando en la legislación ambiental; ya llevamos muchos avances, pero todavía hacen falta muchas cosas qué hacer, entonces quiero seguir trabajando para eso.

Una de las metas que tengo para la siguiente Legislatura es que por fin me aprueben la Ley de Parto Humanizado y de Maternidad Digna, que en esta legislatura se ha quedado en la congeladora.

Y otras muchas que dejamos pendientes en esta porque no nos alcanzó el tiempo para todo lo que queríamos hacer, vamos a seguir trabajando en eso.

¿Qué ley le urge a Zacatecas?

Bueno, esa que te comento, la de parto humanizado y de maternidad digna, pero también hacen falta muchas cosas en cuestión de legislación ambiental, por ejemplo el incluir el ecocidio al código penal, eso es algo que propusimos también en esta Legislatura que todavía no tiene una definición, vamos a seguir peleando por eso.

Hoy ya tenemos una nueva de residuos para el control de la contaminación derivado de los productos desechables, ese es un gran avance pero hace falta todavía para que esta sea aplicable ayudarle a los municipios a que tengan un departamento de ecología, o por lo menos que tengan a alguien encargado.

¿Cuál es su estado civil?

Casada

¿Qué deporte practica?

Bueno me gusta andar en bicicleta, me gusta caminar y en el algún momento de mi vida practiqué karate varios años, me gustaría retomarlo.

¿A qué equipo le va?

A las Chivas

¿Qué disco de música o libro nos recomendaría?

Híjole, libros tengo un chorro, siempre estoy recomendándole a la gente, a mí para distraerme porque como estudie filosofía siempre estuve leyendo como de lo mismo y me gustaba muchísimo leer novelas cuando tenía tiempo libre.

Me gustan mucho las tragedias, no sé, las más conocidas, Madame Bovary, Ana Karenina, también por otro lado puede ser también algunas que te ayudan a ir reflexionando sobre muchas cosas de la vida, una de mis novelas favoritas es Demian de Hermann Hesse.

Otra que es de otra cosa pero que a mí en el momento en que la leí, por allá en el 98 me lo regaló mi papá, se llama La Montaña es algo más que una inmensa estepa verde, es de Omar Cabezas y es el proceso de un chavo que lo lleva la vida a que termine en la guerrilla, entonces es una historia muy padre, es un libro muy padre, me gusta mucho, se los recomiendo todos esos.

Algo de filosofía que a mí me gusta mucho, Séneca para reflexionar me gusta mucho, hay un libro de cartas de diferentes temas que te ayudan mucho en la reflexión.

Me gusta mucho los Beatles, me gustan mucho Radiohead, no tengo disco favorito más bien son canciones.

¿Cuál es su comida favorita?

Ahí también tengo muchas, pero lo que no pueden faltar en mi vida de comida son tortillas y frijoles.

¿A dónde le gustaría ir de viaje?

Me gustaría tener la oportunidad de este año que ya se relajó un poquito más la pandemia, irme más a monte Escobedo, yo soy más local, no tengo grandes anhelos de hacer viajes largos.

¿Quién es su ejemplo a seguir?

Mi papá. Siempre nos dio un gran ejemplo de que se puede salir adelante a pesar de que no se tengan las mejores condiciones, que hay que luchar por lo que queremos, que hay que prepararse académicamente, que hay que leer muchos, que hay que estar informados.

¿Quién es su mejor amiga o amigo?

Mi esposo, porque es la persona con quien más hablo, en el momento en que me sucede una cosa es la primera persona a quien acudo a contarle.

¿Qué redes sociales tiene?

Facebook e Instagram y ya, no soy de esa gente moderna que ya tiene un montón de redes, es más no le sé mucho al Instagram, lo que más uso es Facebook como todo chavoruco de mi edad.

¿Si se le apareciera el genio de la lámpara que le pediría?

Acabar con la inseguridad, porque creo que eso ha determinado la vida de todas y todos; no nos deja vivir tranquilos y no nos deja hacer todo lo que quisiéramos hacer, me gustaría que hubiera un cambio de paradigma en México, que pudiéramos construir un sistema diferente alternativo al capitalismo, que tuviéramos mejores oportunidades de salir adelante, de sacar adelante a nuestras familias, que no estuviéramos tan limitados.