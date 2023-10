Congreso del Estado aprueba comparecencia de Francisco Murillo Ruiseco, titular de la FGJEZ

ZACATECAS.- En sesión ordinaria del Congreso del Estado fue aprobada la solicitud para que comparezca Francisco Murillo Ruiseco, titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ) a fin de que dé explicaciones al asesinato del abogado Raúl, que no ha tenido consecuencias.

La iniciativa presentada ante el Pleno del Congreso del Estado por los diputados Ernesto González Romo y Enrique Laviada fue aprobada por urgente y obvia resolución, con 20 votos de igual número de diputados presentes.

Ernesto González al explicar los motivos de la solicitud, comentó que en una comparecencia Murillo Ruiseco “asevero envalentonado que no permitiría que hubiera impunidad en el caso del joven abogado Raúl, cuyo apellido no mencionaré para proteger y no re victimizar”.